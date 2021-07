Wörth/Koblenz

Fast 200 Büchereien bei Leseförderaktion in den Sommerferien

Zum 14. Mal startet die Leseförderaktion „Lesesommer“ in fast 200 Bibliotheken in Rheinland-Pfalz. Unter dem Motto „Werde auch Du zum Lesemonster“ könnten Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren als Clubmitglieder kostenlos die neuesten Bücher in den teilnehmenden Büchereien ausleihen, teilte das Landesbibliothekszentrum am Montag in Koblenz mit.