Fast 12 000 Untersuchungen in Testzentren: 66 positiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – An den saarländischen Testzentren am Messegelände und am Flughafen Saarbrücken sind bislang 11 998 Menschen (Stand 12.09.2020) auf Corona getestet worden. Davon seien 66 Tests positiv ausgefallen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten werde es künftig keine kostenlosen Tests mehr geben. Wer dagegen aus einem Risikogebiet zurück reist, könne sich weiterhin kostenlos innerhalb von zehn Tagen nach Einreise testen lassen.