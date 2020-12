Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 10:50 Uhr

Mainz

Fast 100 Stellen mehr für die Auszahlung der Grundrente

Fast 100 Vollzeitbeschäftigte zusätzlich sind im Einführungsjahr der Grundrente in Rheinland-Pfalz notwendig. Das geht aus einer Antwort von Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auf eine Große Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Dabei bezieht sich das Ministerium auf eine Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz. In den darauffolgenden Jahren würden von den knapp 100 Stellen voraussichtlich noch etwa 45 gebraucht. Dafür seien zusätzliche Büroräume in Speyer, Andernach, Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Bad Kreuznach notwendig. Von der Grundrente könnten nach Einschätzung des DGB in Rheinland-Pfalz zwischen 58 000 und 89 000 Rentner profitieren.