Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 18:40 Uhr

Mainz

Familienministerin Spiegel für Anhebung von Hartz-IV-Sätzen

Die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat sich angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise für eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze ausgesprochen. Im Sommerinterview in „17:30 SAT.1 LIVE“ sagte Spiegel am Montag: „Was wir als erstes tun müssen, ist, die Hartz-IV-Sätze anzuheben.“ Einmalzahlungen zur Unterstützung seien zu wenig. In der Frage der Finanzierung müsse diskutiert werden, „wie man diejenigen mit großem Geldbeutel auch stärker heranziehen kann“.