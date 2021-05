Mainz

Familienministerin Binz fordert Impfstrategie für Kinder

Die neue rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz (Grüne) erwartet vom Impfgipfel der Bundesländer und der Bundesregierung eine Impfstrategie für Kinder und Jugendliche. „Auch wenn die Stiko (Ständige Impfkommission) auf eine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche verzichtet, braucht es eine Aufklärungskampagne, um Eltern und Jugendliche nicht mit der Entscheidung allein zu lassen“, sagte Binz am Mittwoch in Mainz. „Der Bund muss ferner dafür sorgen, dass verlässlich mehr Impfdosen geliefert werden, damit allen Impfwilligen ein Angebot gemacht werden kann.“ Die Bundesländer und die Kanzlerin schalten sich am Donnerstagnachmittag zu einem Impfgipfel zusammen.