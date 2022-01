Koblenz

Familienkarte Rheinland-Pfalz jetzt in vier Kommunen

Ein Jahr nach dem Start in Ludwigshafen und dem Kreis Kaiserslautern hat Rheinland-Pfalz das Projekt der Familienkarte auf Koblenz und den Kreis Mayen-Koblenz ausgeweitet. Ab sofort können Familien dort das Angebot der Familienkarte nutzen – etwa Vergünstigungen in Geschäften und bei Online-Angeboten sowie Programme von Vereinen, Kultur- und Bildungseinrichtungen. Zum Start beteiligen sich in den beiden neu hinzugekommenen Kommunen 76 Partner.