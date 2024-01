Familie getötet: Bürgermeister zeigt sich betroffen

Am Donnerstag werden in einem Haus in Montabaur drei Leichen gefunden. Ein Mann soll seinen Vater und dessen Familie getötet haben. Auch einen Tag danach ist die Stadt noch im Schock.

Das Anwesen ist mit Absperrband der Polizei versehen. Foto: Sascha Ditscher/dpa

Montabaur (dpa). Einen Tag nach der mutmaßlichen Tötung von drei Familienmitgliedern in Montabaur ist die Bestürzung in der Stadt im Westerwaldkreis groß. «Wir alle sind betroffen von den Ereignissen. Eine Familie wurde ausgelöscht. Plötzlich passiert das Unfassbare in der Nachbarschaft», teilten die Stadtbürgermeisterin Gabriele Wieland und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulrich Richter-Hopprich am Freitag mit. «Wir denken an die Menschen, die der Familie nahe gestanden haben. Unser Dank gilt heute der Polizei und allen Einsatzkräften, die gestern vor Ort waren.»

Ein 37 Jahre alter Mann soll laut Staatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstagmorgen seinen Vater sowie dessen Ehefrau und deren gemeinsamen Sohn getötet haben. Nach dpa-Informationen gehen die Ermittler davon aus, dass die Opfer erschossen wurden.

«Hintergrund der Tat dürften nach bisherigem Kenntnisstand familiäre Streitigkeiten gewesen sein. Täter und Opfer wohnten im selben Anwesen», hatte die Anklagebehörde in Koblenz mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft sprach von vorsätzlicher Tötung des 68 Jahre alten Vaters, der 39 Jahre alten Frau und ihres drei Jahre alten Sohnes. Der mutmaßliche Täter soll sich demnach in den Kopf geschossen haben, bei ihm wurde später der Hirntod festgestellt.

Am Tag nach der Tat war das Grundstück weiterhin rundherum mit Flatterband abgesperrt. Bereits am Donnerstagabend waren mehrere Särge vom Tatort abtransportiert worden. Wieland hatte bereits am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite ein Bild mit drei weißen Rosen und einer Kerze gepostet und dazu unter anderem geschrieben: «Montabaur trauert».

Facebook-Beitrag