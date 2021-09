Neustadt/Wied

Falschfahrer-Unfall: Polizei weckt Betrunkenen im Rückstau

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 3 bei Neuwied einen Unfall verursacht. Dabei wurden am Sonntagabend der Unfallverursacher und zwei Insassen in dem anderen beteiligten Auto verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 82-Jähriger aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen war demnach an einer Autobahnauffahrt in falscher Richtung auf die Autobahn eingebogen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto, in dem ein 67-Jähriger und eine 62 Jahre alte Beifahrerin saßen. Die Frau wurde schwer verletzt, die beiden Männer erlitten leichtere Verletzungen. Gegen den 82-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, sein Führerschein sichergestellt.