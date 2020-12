Falschfahrerin verursacht Unfall und fährt weiter

Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 16:10 Uhr

Laut Polizei war die 50 Jahre alte Falschfahrerin am Sonntagmorgen an der Anschlussstelle Weinsheim falsch auf die Bundesstraße aufgefahren. In einer Linkskurve sei es zu dem Unfall gekommen. „Die 50-jährige Fahrerin bemerkte den Unfall laut eigenen Angaben im Rückspiegel, entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle“, hieß es in der Mitteilung.

Ein Zeuge sei der Frau gefolgt und habe sie mit Lichthupe dazu aufgefordert, anzuhalten. Gegen die 50-Jährige werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro.