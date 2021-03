Falscher Polizist betrog Seniorin: Fall am Mittwoch im TV

Die Polizei in Trier sucht mehrere Verdächtige, von denen einer sich im vergangenen Jahr als Polizist ausgegeben und eine 87-Jährige um 50 000 Euro betrogen haben soll. Einen entsprechenden Fahndungsaufruf zeigt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ an diesem Mittwoch (20.15 Uhr).

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab der falsche Polizeibeamte vor, mehrere Täter seien bei einem Einbruch festgenommen worden. Auf einem Zettel, den man bei ihnen gefunden habe, sei der Name der damals 87-Jährigen vermerkt gewesen, die in einem Trierer Seniorenheim lebt.

Der Mann veranlasste die Frau, 50 000 Euro abzuheben und einem Abholer zu übergeben. Dieser Mann wurde per Videoüberwachung aufgezeichnet. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich bei ihm nicht um den ursprünglichen Anrufer handele, erklärte ein Sprecher. Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Für Hinweise zur Aufklärung der Tat sei eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt.

