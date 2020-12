Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 12:30 Uhr

Falsche Wasserwerker erbeuten mehrere Tausend Euro

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Falsche Wasserwerker haben von einer 90-jährigen Frau aus Ludwigshafen mehrere Tausend Euro ergaunert. Die beiden Männer suchten die Frau daheim auf und gaben an, das Wasser in der Gegend sei verunreinigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie wollten angeblich die Wasserqualität in der Wohnung der Frau testen.