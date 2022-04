Saarbrücken

Fall Yeboah: Saar-Polizei entschuldigt sich für Versäumnisse

Rund 30 Jahre nach der Tötung eines ghanaischen Asylbewerbers bei einem Brandanschlag in Saarlouis hat die saarländische Polizei Versäumnisse bei der damaligen Polizeiarbeit eingeräumt. Eine vom Landespolizeipräsidium eingesetzte Arbeitsgruppe (AG) «Causa» habe festgestellt, dass die damalige Organisationsstruktur in Teilen nicht richtig funktioniert habe, teilte die Polizei am Montag in Saarbrücken mit. So wurden «Defizite etwa bei der Erhebung, Bewertung und Weitergabe von Informationen» festgestellt.