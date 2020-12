Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung hat beschlossen, keine Fahrverbote gegen Autofahrer nach dem neuen Bußgeldkatalog zu verhängen. Auf die Vollstreckung eines Fahrverbots soll dann verzichtet werden, „wenn das Fahrverbot nach alter Rechtslage nicht angeordnet worden wäre“, erklärte die Staatssekretärin im Innenministerium, Nicole Steingaß, in Mainz. „Bereits in Verwahrung genommene Führerscheine werden in diesen Fällen zurückgegeben.“ Dies soll von Amts wegen veranlasst werden, so dass Betroffene keinen Antrag stellen müssen.