Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 16:20 Uhr

Zweibrücken

Fahrt in Menschengruppe in Pirmasens: Justiz erhebt Anklage

Nach der Fahrt eines 51-Jährigen in eine Menschengruppe in Pirmasens mit einem Toten und sechs Verletzten hat die Staatsanwaltschaft gegen den Mann Anklage erhoben. Die Justiz werfe dem Beschuldigten vor, unter Alkoholeinfluss fahrlässig einen Menschen getötet sowie in sechs Fällen fahrlässig Körperverletzung begangen zu haben, teilte eine Sprecherin in Zweibrücken mit. Zudem habe der Mann nach dem Unfall am 14. Juni Fahrerflucht begangen.