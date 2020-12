Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 21:40 Uhr

Traben-Trarbach

Fahrschülerin prallt mit Motorrad gegen Schaufensterscheibe

Eine Fahrschülerin ist im Kreis Bernkastel-Wittlich mit ihrem Motorrad gegen ein Schaufenster geprallt und schwer verletzt worden. Die 39-Jährige habe am Donnerstag beim Abbiegen in Traben-Trarbach die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Das Schaufenster habe sich rechts der Fahrbahn befunden. An der Scheibe und dem Motorrad entstand Sachschaden.