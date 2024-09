Fahrradfahrer von Linienbus erfasst und schwer verletzt

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Bei einem Unfall mit einem Linienbus ist ein 57 Jahre alter Radfahrer in Mainz schwer verletzt worden. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge fuhr der Mann am Mittag auf der Rheinallee auf der rechten Spur mit seinem Rennrad, als er aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich und unvermittelt den linken Fahrstreifen überquerte. Dort kam ihm ein Linienbus entgegen, der ihn trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung seitlich erfasste.

Der 28 Jahre alte Busfahrer und die Fahrgäste wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Schaden entstand am Fahrrad und an der Seitenscheibe des Busses. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Rheinallee in Richtung Mainz-Mombach voll, in Richtung Innenstadt einspurig gesperrt. Dadurch sei es zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.