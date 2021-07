Fahrradfahrer mit knapp 4,2 Promille unterwegs

Rhodt unter Rietburg (dpa/lrs) – Ein betrunkener Fahrradfahrer war in Rhodt unter Rietburg (Kreis Südliche Weinstraße) mit knapp 4,2 Promille unterwegs. Verkehrsteilnehmer meldeten den 36-Jährigen, als dieser am Samstagabend in Schlangenlinien fuhr und zweimal von seinem Fahrrad stürzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wegen des hohen Promillegehalts ordneten die Beamten demnach eine Blutprobe an.