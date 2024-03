Käshofen

Unfall

Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwerstverletzt

Von dpa/lrs

Ein 84-jähriger Fahrradfahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Südwestpfalz schwerste Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es bei Käshofen zum frontalen Zusammenstoß mit dem Auto eines 48-Jährigen, als der Fahrradfahrer an einer Einmündung nach links abbiegen wollte. Der 84-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger bestellt. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.