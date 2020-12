Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 11:00 Uhr

Wallersheim

Fahrradfahrer bei Unfall mit Pkw in der Eifel getötet – Zwei Kinder im Auto verletzt

Auf einer Landstraße in der Eifel ist am Samstagabend ein 66-jähriger Fahrradfahrer ums Leben gekommen, zwei Kinder wurden verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß eine Autofahrerin auf freier Strecke zwischen Wallersheim und Hersdorf (Kreis Bitburg-Prüm) mit dem E-Bike-Fahrer zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.