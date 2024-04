Fahrradfahrer bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Anzeige

Otterstadt (dpa/lrs) – Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Otterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis schwer verletzt worden. Er sei unter einem Auto eingeklemmt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 16-Jährige sei mit seinem Fahrrad am Samstagabend ohne Fremdeinwirkung auf einer Straße gestürzt. Hinter ihm sei eine 19-jährige Frau mit ihrem Auto gefahren. Es sei zum Zusammenstoß zwischen den beiden gekommen. Die Feuerwehr habe den eingeklemmten Fahrradfahrer befreit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mitteilung Polizei