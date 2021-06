Saarbrücken

Fahrplan zur Reform im Kirchenkreis Saar-Ost beschlossen

Aus den bisher 14 Kirchengemeinden des Kirchenkreises Saar-Ost sollen vier Gesamtkirchengemeinden gebildet werden. Die Kreissynode des Kirchenkreises Saar-Ost habe einen entsprechenden Vorschlag des Kreissynodalvorstandes angenommen, teilten die evangelischen Kirchenkreise an der Saar am Samstag in Saarbrücken mit. Bei den Gesamtkirchengemeinden handele es sich um übergreifende Verwaltungseinheiten. Finanzen, Bauliches und Personalfragen würden damit auf einer übergeordneten Ebene angesiedelt, während die Gemeindebereiche als Seelsorgeeinheiten erhalten bleiben sollten.