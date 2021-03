Birkenfeld

Fahrerin gerät auf Autobahn ins Schleudern

Eine 38 Jahre alte Frau ist auf der Autobahn 62 zwischen dem rheinland-pfälzischen Birkenfeld und Freisen im Saarland mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und verletzt worden. Das Auto sei mehrere Male mit der Mittel- und der Seitenplanke kollidiert und auf der linken Fahrbahn zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau wurde am Samstagnachmittag verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre beiden 4 und 17 Jahre alten Kinder, die mit ihr unterwegs waren, blieben unverletzt. Nach Polizeiangaben war die Frau zu schnell unterwegs. Zudem habe ihr Auto keine Winterreifen gehabt.