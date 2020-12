Archivierter Artikel vom 23.07.2020, 10:30 Uhr

Annweiler

Fahrerin flüchtet vor Hornisse: Wagen rollt Straße hinunter

Voller Panik ist eine Autofahrerin in der Südpfalz vor einer Hornisse aus ihrem Wagen geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht. Das Insekt sei durch das geöffnete Fenster in das Auto geflogen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 50-Jährige habe sich so erschrocken, dass sie ihren Wagen verließ, ohne ihn abzusichern. Das führerlose Auto rollte daraufhin in Annweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) eine Straße hinunter, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf. Im weiteren Verlauf rollte der Wagen die Böschung wieder hinunter, stieß mit einer Mauer zusammen und drückte mehrere Verkehrsschilder um. Letztlich kam das Auto in einem Grünstreifen zum Stehen. Da keine anderen Fahrzeuge oder Fußgänger unterwegs waren, entstand laut Polizei bei dem Unfall am Mittwochnachmittag nur Sachschaden.