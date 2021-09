Saarbrücken

Fahrerflucht: Fußgänger verletzt zurückgelassen

Ein unbekannter Autofahrer hat in Saarbrücken einen 60-jährigen Fußgänger angefahren und dann verletzt zurückgelassen. Der Fußgänger hatte am Mittwochabend eine Bushaltestelle verlassen und anschließend eine Baustelle überqueren wollen, als ein Auto durch die Baustelle fuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit habe das Auto den Mann erfasst und von der Motorhaube auf die Straße geschleudert. Der Fahrer habe nicht angehalten, um dem Mann zu helfen, sondern sei geflüchtet. Der Fußgänger wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, einer Nasenbeinfraktur und mit mehreren Schürfwunden in ein Saarbrücker Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.