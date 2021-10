Bad Bergzabern

Fahrer schiebt Pony mit seinem Auto vor sich her

Ein Autofahrer hat in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ein Pony mit dem Wagen vor sich hergetrieben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann in der Ortsgemeinde Oberhausen unterwegs, als er auf zwei Spaziergängerinnen mit Kindern traf, die ein Pony dabei hatten und vor ihm liefen.