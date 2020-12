Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 13:10 Uhr

Mainz

Fahrer privater Busunternehmen streiken erneut

Im langen Tarifstreit des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz steht der nächste Streik an. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi für den (morgigen) Freitag (6. März) aufgerufen, wie sie am Donnerstag in Mainz mitteilte. Betroffen seien vor allem Hunsrück, Westerwald sowie die Regionen um Mainz und Bad Kreuznach, sagte der Landesfachbereichsleiter Verkehr von Verdi in Rheinland-Pfalz, Jürgen Jung. Gestreikt werden soll mit Schichtbeginn um 3.00 Uhr morgens an den Standorten Mainz, Ingelheim und Bacharach der DB Regio Bus Mitte GmbH sowie bei der Stadtbus Bad Kreuznach GmbH und der Moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft in Bernkastel-Kues.