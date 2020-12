Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 17:20 Uhr

Zweibrücken

Fahrer kommt bei Autounfall in der Pfalz ums Leben

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag in der Pfalz tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge bei Zweibrücken. Der Wagen des Mannes kam demnach in einer leichten Linkskurve von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte eine Böschung hinab. Das Auto wurde dabei auseinandergerissen. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der 20-Jährige war allein unterwegs. Der Schaden beträgt rund 30 000 Euro.