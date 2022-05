Mainz

Fahrer flüchtet vor Polizei: Auto brennt aus

Ein Autofahrer ist zu schnell im Mainzer Ortsbezirk Mombach unterwegs gewesen und hat einen Unfall gebaut – am Ende brannte sein Fahrzeug vollständig aus. Zunächst war der 19-Jährige am frühen Sonntagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit einer Streife aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Polizisten das Auto kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und verlor im Mombacher Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug.