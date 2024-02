Verkehr

Heuchelheim-Klingen

Fahrer flüchtet nach Unfall in Heuchelheim-Klingen: Fahndung

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Heuchelheim-Klingen (Kreis Südliche Weinstraße) nach einem flüchtigen Unfallfahrer gesucht. Am Abend sei gemeldet worden, dass unweit des Heuchelheimer Friedhofes ein Auto auf dem Dach liege, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer sei zu Fuß über angrenzende Felder geflüchtet. Weil er laut Zeugenaussagen alkoholisiert gewesen sei und verletzt hätte sein können, habe die Polizei Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, ihn aber zunächst nicht finden können. Der Fahrer konnte den Angaben zufolge jedoch identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.