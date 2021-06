Sinzig

Fahrer erschrickt bei Auftauchen von Streifenwagen: Unfall

Ein Autofahrer hat sich laut Polizei-Angaben im Rausch offensichtlich so sehr über das Auftauchen eines Streifenwagens erschrocken, dass er in Sinzig einen Unfall baute. Der 30-Jährige ohne Führerschein krachte unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit einem gestohlenem Wagen im Kreis Ahrweiler in ein geparktes Fahrzeug, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach dem Zusammenstoß am Mittwochabend sei der Mann zu Fuß geflüchtet. Die Beamten fanden ihn kurze Zeit später in einem Gebüsch kauernd. Der 30-Jährige habe bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet.