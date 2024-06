Fahndung nach Geldautomatensprengern in Tholey

In der Nacht zum Freitag berichten mehrere Anwohner der Polizei von einer Explosion. Am Automaten finden die Einsatzkräfte einen weiteren, noch intakten Sprengsatz vor.

Anzeige

Tholey (dpa/lrs). Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in Tholey gesprengt. Da der Geldautomat sich in einem eigens dafür vorgesehenen Container befand, sind bei der Explosion keine Gebäude zu Schaden gekommen, wie eine Sprecherin der Landespolizei Saarland berichtete. Vor Ort stellten die Sprengstoffexperten fest, dass sich am Geldautomat ein bislang nicht detonierter Sprengsatz befand. Er wurde aus Sicherheitsgründen gesprengt.

Die Täter sind flüchtig. Zeugen sollen zwei Personen gesehen haben, die kurz nach der Explosion in einem Fahrzeug flohen. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Unbekannten erfolglos, da die Sicherheitssysteme des Automaten einen Zugriff aufs Bargeld verhinderten.

Polizeimeldung