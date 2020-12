Bad Kreuznach

Fahnder nehmen falsche Polizisten fest

Zwei falsche Polizisten sind in Bad Kreuznach und Berlin festgenommen worden. Sie sollen in Rheinland-Pfalz und Hessen Bargeld und Gegenstände im Wert von rund 850 000 Euro von älteren Menschen erbeutet haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Tatorte seien im Raum Bad Kreuznach, in Mainz, im Raum Ludwigshafen, in Rüsselsheim und Hattersheim am Main im südhessischen Main-Taunus-Kreis gewesen. Die beiden Männer sollen Teil einer Gruppierung sein, die für mindestens elf Taten in Hessen und Rheinland-Pfalz verantwortlich ist und international agiert. Hier soll der Gesamtschaden bei über einer Million Euro liegen.