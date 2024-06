Mainz

Soziales

Fachleute sehen Pflege auf der Kippe

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Eine Pflegefachkraft geht mit einer Bewohnerin durch ein Seniorenheim. Foto: Sina Schuldt/dpa

Branchen-Experten sehen die Pflege in Rheinland-Pfalz in Gefahr. Mögliche Auswege aus dieser Situation wollen sie in Mainz vorzustellen.