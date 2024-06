Fachleute nehmen Corona-Maßnahmen unter die Lupe

Gesperrte Kinderspielplätze und vereinsamte Menschen in Altenheimen: Nicht alle Maßnahmen in der Corona-Pandemie sind im Rückblick richtig gewesen. 22 Experten bewerten die Maßnahmen nun.

ARCHIV - FFP2-Masken liegen in einem Karton.

ARCHIV - FFP2-Masken liegen in einem Karton. Foto: Thomas Frey/dpa

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Der rheinland-pfälzische Landtag arbeitet in einer Expertenanhörung die Maßnahmen in der Corona-Pandemie auf. 22 Fachleute werden dazu am Mittwoch (ab 13.00 Uhr) und Donnerstag gehört. Beantragt wurde die Anhörung von den drei Regierungs-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie den Oppositionsparteien CDU und Freie Wähler, nicht aber von der AfD.

Die Sitzungen sind öffentlich, zumindest die erste am Mittwoch kann auch über die Website des Landtags live verfolgt werden unter www.landtag.rlp.de live. Die Fachleute kommen aus ganz Deutschland, darunter sind Virologen, Mediziner, Pflegefachleute sowie Psychotherapeuten. Ausgewertet wird die Anhörung im Gesundheitsausschusses am 12. Juli.