Fachleute: Datenschutz mit Gesundheitsdaten vereinbar

Datenschutz und die Abfrage von personenbezogenen Daten im Zuge der Coronakrise können miteinander vereinbar sein – unter bestimmten Voraussetzungen. „Informationen zur Gesundheit sind sehr sensible Daten“, erklärte der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Dieter Kugelmann, am Dienstag in Mainz. „Wer solche Daten erhebt oder verarbeitet, muss sich der besonderen Verantwortung bewusst sein.“ Wichtig sei, dass die Maßnahmen von Arbeitgebern und Dienstherren verhältnismäßig seien.