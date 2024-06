Fachleute blicken im Landtag auf Corona-Maßnahmen zurück

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Der rheinland-pfälzische Landtag arbeitet in einer Expertenanhörung die Maßnahmen in der Corona-Pandemie auf. Am Mittwoch hatte die sie begonnen, an diesem Donnerstag (ab 8.30 Uhr) sind weitere Aussagen von Fachleuten per Videokonferenz geplant. Bei der zweitägigen Anhörung sollen insgesamt 18 Experten befragt werden. Am Donnerstag soll unter anderem der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lars Schaade, sprechen.

Die Fachleute kommen aus ganz Deutschland, unter ihnen sind Virologen, Mediziner, Pflegefachleute sowie Psychotherapeuten. Die Sitzung ist öffentlich und kann über die Website des Landtags live verfolgt werden – unter www.landtag.rlp.de.

Die Anhörung war von den drei Regierungs-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie den Oppositionsparteien CDU und Freie Wähler beantragt worden, nicht aber von der AfD. Ausgewertet wird die Expertenbefragung im Gesundheitsausschusses am 12. Juli.

