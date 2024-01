Plus Rheinland-Pfalz Extremwetter für Mittwoch erwartet: Jetzt kommt der Winter mit aller Wucht Wer am Mittwoch nicht unbedingt raus muss, sollte zu Hause bleiben: Die Wetterdienste warnen vor heftigem Schneefall und Glatteis in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz. Der Winterdienst bereitet sich auf einen Einsatz mit allen zur Verfügung stehenden Kräften vor. Wie gehen die Schulen damit um? Und wie Menschen ohne ein Zuhause? Und: Muss ich die Straße kehren? Ein Überblick. Von Anke Mersmann, Tim Kosmetschke

Jede Menge Schnee und fast überall Rutschgefahr in Rheinland-Pfalz: Am Mittwoch droht der Ausnahmezustand auf unseren Straßen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach spricht von einer „ausgewachsenen Unwetterlage“, sagt von Eifel und Mosel bis zum Westerwald und Taunus starken Schneefall voraus. Weiter südlich kommt es zu gefrierendem Regen, teils mit extremem ...