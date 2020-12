Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 13:20 Uhr

Köln/Saarbrücken

Ex-Tennisstar Kohde-Kilsch zieht ins „Big Brother“-Haus

Die ehemalige Tennis-Größe Claudia Kohde-Kilsch (56) zieht in das „Promi Big Brother“-Haus. Sie gehört damit neben dem Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold (43) und der lange von der Bildfläche verschwundenen Schauspielerin Jasmin Tawil (38) zu den ersten Bewohnern, die Sat.1 am Montag als Kandidaten der kommenden Staffel bestätigte. Die Show geht am Freitag (7. August, 20.15 Uhr) auf Sat.1 in eine neue Runde. Mit dabei ist auch Kathy Kelly (57), die es nun wie viele andere Abkömmlinge der Kelly Family in das Reality-TV zieht. Auch die „Bild“-Zeitung berichtete am Montag über die Kandidaten.