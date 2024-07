Explosion mit Folgebrand bei Chemieunternehmen BASF

Eine Rauchwolke ist weithin sichtbar und die Betriebsfeuerwehr im Einsatz. Details über den Zwischenfall in Ludwigshafen waren zunächst nicht bekannt.

Anzeige

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Im Stammwerk des Chemieunternehmens BASF in Ludwigshafen ist es dem Konzern zufolge zu einer Explosion und einem daraus folgenden Brand gekommen. Die Ursache werde ermittelt, teilte eine Sprecherin in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit. Die Werkfeuerwehr sei im Einsatz, die Umweltmesswagen seien innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs.

Die Stadt Ludwigshafen teilte mit, bei Messfahrten der Feuerwehr im Stadtgebiet seien keine erhöhten Messwerte festgestellt worden. Durch die aktuelle Einsatzlage bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

Die Explosion ereignete sich demnach gegen 12.00 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Süd. Eine Rauchwolke war auch außerhalb des Geländes deutlich sichtbar. Die zuständigen Behörden seien informiert, hieß es.