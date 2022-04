Koblenz

Notfall

Explosion in Mehrfamilienhaus in Koblenz: Zwei Verletzte

In einem Mehrfamilienhaus in Koblenz ist es am Samstagabend zu einer Explosion gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erklärten die Wohnungsinhaber, dass der Gasherd eingeschaltet wurde, als sich die Explosion ereignete. Zwei Frauen, die sich während der Explosion in der Wohnung befanden, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Vier Kinder aus der Wohnung blieben unverletzt, kamen aber vorsorglich auch in die Klinik.