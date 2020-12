Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 17:50 Uhr

Saarbrücken

Explosion in Haus: Polizei fahndet nach 32-Jährigem

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Saarbrücken fahndet die Polizei nach einem 32-jährigen Mann. Er soll das Haus seiner Eltern mit Brandbeschleuniger angezündet und dadurch die Explosion herbeigeführt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vorher soll der 32-Jährige ein Auto gestohlen und eine Tankstelle ausgeraubt haben. Die Hintergründe der Taten waren am Dienstagnachmittag noch unklar.