Ein Blick auf die Boxen im Fahrerlager am Tag nach der Explosion auf dem Nürburgring. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter. Während Testfahrten für das Sechs-Stunden-Rennen war es am Freitagabend zwischen den beiden Boxen im Fahrerlager zu der Explosion gekommen, wie die Organisatoren mitteilten. (zu dpa: «Explosion am Nürburgring - Zahl der Verletzten steigt auf 29») Foto: Arno Wester/DPA