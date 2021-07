Berlin

Expertin: „Klimaanpassung ist so wichtig wie Klimaschutz“

Experten halten es angesichts der Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für unumgänglich, dass sich Deutschland besser auf die Folgen des Klimawandels einstellt. „Klimaanpassung ist mindestens so wichtig wie Klimaschutz“, sagte Lamia Messari-Becker, Expertin für Stadtentwicklung an der Universität Siegen, am Donnerstagabend im „heute journal“ des ZDF.