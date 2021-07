Koblenz

Experten um Identifizierung von Leichen bemüht

Fachleute der Polizei arbeiten weiter mit Hochdruck an der Identifizierung von Menschen, die bei der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen sind. Zahlreiche Beamte der Landespolizei seien für diese Aufgabe abgestellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag in Koblenz. Unterstützt werden sie bei dieser Aufgabe von Spezialisten des Bundeskriminalamtes (BKA). Konkrete Zahlen, bei wie vielen der bisher 128 tot geborgenen Menschen die Identität derzeit unklar ist, waren zunächst nicht zu erhalten.