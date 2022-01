Homburg

Experten suchen weitere Missbrauchsopfer von früherem Arzt

Saarbrücken/Homburg (dpa/lrs) – Eine unabhängige Experten-Kommission (UAK) zur Aufarbeitung des Skandals um sexuellen Missbrauch von Kindern am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) will erneut 220 potenziell Betroffene und Angehörige anschreiben und um Mitwirkung bitten. Dabei geht es auch um die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht und die Einwilligung zur Analyse der Patientenakten. Das kündigte der Kommissionsvorsitzende Jörg Ziercke am Mittwoch in Saarbrücken an. Um weitere Betroffene und Angehörige zu identifizieren, sollen zudem rund 130 ehemalige und aktive Mitglieder von zwei Judoclubs aus Homburg angeschrieben werden.