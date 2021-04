Mainz

Experten: Corona belastet Kinder

Keine Kindergeburtstage, weniger Kontakte, Schule zu Hause: Zu typischen Problemen im jungen Alter wie Ängsten und Mobbing kommen Corona-Belastungen, an die sich laut Experten viele Mädchen und Jungen nicht anpassen können. Nach Mitteilung der Krankenkasse Barmer vom Donnerstag stieg bei ihren jungen Versicherten bis 24 Jahren 2020 die Zahl der Anträge auf Psychotherapie im Vergleich zum Vorjahr bundesweit um 6,3 Prozent auf 44 081. Vor allem im zweiten Halbjahr 2020 zogen die Zahlen an. In Rheinland-Pfalz geht die Krankenkasse nach eigenen Angaben von einem vergleichbaren Trend aus – die Zahlen seien noch nicht fürs Land berechnet worden.