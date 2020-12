Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 13:40 Uhr

Experte zu möglichem Teilabzug: Auf Veränderung einstellen

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der Amerikaexperte David Sirakov hat davor gewarnt, US-Medienberichte über einen möglichen Abzug von US-Soldaten aus Deutschland als bloße Spekulationen abzutun. „Ich gehe davon aus, dass es eine Umsetzung dieser Gedanken geben wird. Wir müssen uns auf eine Veränderung einstellen“, sagte der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur. US-Präsident Donald Trump und der bisherige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hätten mehrfach von einem möglichen Abzug gesprochen. „Es ist ein Fehler, zu glauben, dass alles, was Trump sagt, nur ein Versuchsballon ist. Vieles, was von ihm kam, fand Umsetzung.“