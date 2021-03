Trier

Experte sieht Geduld in Corona-Krise stark strapaziert

Warten, dass es endlich wieder mehr Freiheiten gibt: In der Corona-Pandemie fühlten sich die Menschen zunehmend „wie in einer Endlos-Serie eines Warte-Dramas“, sagte der Trierer Professor für Soziologie und Experte für Konsumforschung, Michael Jäckel, der Deutschen Presse-Agentur. Normalerweise werde Warten am Ende belohnt. „Aber in der Pandemie ist durch dieses dauernde Warten uns diese Fähigkeit zur Vorfreude abhandengekommen. Weil wir nicht wissen, wann das mal aufhört“, sagte der Präsident der Universität Trier.