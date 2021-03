Saarbrücken

Experte rät Saarland von Öffnungen ab dem 6. April ab

Vom Start des geplanten Öffnungsmodells im Saarland zum Zeitpunkt ab dem 6. April hat der Saarbrücker Pharmazie-Professor Thorsten Lehr abgeraten. „Ich halte das momentan für das falsche Signal, in Zeiten des Wachstums, auf massive Öffnungen zu setzen“, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Auch wenn die Zahlen im Saarland im bundesweiten Vergleich niedriger seien: „Wir sehen auch hier einen kontinuierlichen Anstieg“, sagte der Experte für Corona-Prognosen.