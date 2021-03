Archivierter Artikel vom 01.02.2021, 05:50 Uhr

Experte Jun: Briefwahl nutzt vor allem CDU und Grünen

Die Briefwahl wird nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Uwe Jun bei der Landtagswahl am 14. März vor allem der CDU und den Grünen nutzen. „Für viele CDU-Wähler haben Wahlen eine Art Pflichtcharakter, und die Grünen haben die größte politikinteressierte Klientel“, sagte Jun, der an der Universität Trier lehrt, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Für die AfD sei die Briefwahl am schwierigsten. „Viele ihrer Wähler entscheiden sich eher kurzfristig und viele sind weniger politikinteressierte Wähler.“ Grundsätzlich machten an Politik besonders interessierte Menschen stärker vom Instrument der Briefwahl Gebrauch. Der SPD falle es häufig auch eher schwer, ihrer Wähler bei der Briefwahl zu mobilisieren.